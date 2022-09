Jantar Garçom Caixa Alta volta quinta-feira

Após dois anos de ausência, o tradicional jantar “Garçom Caixa Alta” volta a acontecer quinta-feira (22), no Clube Naval, em Charitas.

O jantar é em benefício Associação Fluminense de Reabilitação, teve início em 1974 e está na sua 34º edição. Os idealizadores do evento foram a Lisaura Ruas, presidente da organização e Valdenir de Bragança, presidente do Conselho, que decidiram organizar uma festa convidando as personalidades e lideranças da cidade de Niterói. O objetivo era arrecadar fundos para a manutenção da AFR.

Arquivo AFR

Festa alegre e divertida, por diversos anos tinha uma particularidade: os garçons que serviam no jantar eram as personalidades da cidade sorriso como relembra um antigo amigo da AFR, o jornalista Carlos Ruas: “era muito engraçado, alguns tinham a habilidade em servir, mas havia muitos derrubavam as bandejas, se atrapalhavam ao servir o jantar, viravam uns trapalhões.”

Arquivo AFR

Ruas observou que muitos eventos perduram, mas depois vão diminuindo as participações. “Alegria ver que isso não ocorreu com o Jantar Garçom Caixa Alta, e depois de dois anos sem o evento devido a pandemia, acredito que este próximo encontro será um sucesso e com muitas participações”.

Hoje, a organização do jantar é feita pelo voluntariado da Instituição em parceria com as melhores empresas do ramo de eventos, como a Buffets Marias e Amelias, DA Gastronomia, Cláudio Bastos Gastronomia, Bom Paladar, Hinata Buffet, Cerimonial de Cecília Vasconcelos e Decoração da Rosa dos Ventos.

A coordenadora do Voluntariado, Paola Amaral está na expectativa de que realmente será uma bela noite de ajuda e encontros “estamos muito felizes e ansiosos com a retomada do evento, que é extremamente importante para a instituição.”

Para os amantes da boa música, as atrações confirmadas são a Banda Bloody Mary com a participação do DJ Renan Nunes. Outra participação esperada é da jovem cantora Lara Zuzarte, conhecida como a “nova voz do sertanejo”.

Convidados especiais estarão presentes para prestigiar a festa, como Getúlio Vargas, ex-goleiro do Flamengo e atualmente apresentador de TV, expoentes dos governos, do empresariado niteroiense, jornalistas e um seleto grupo de formadores de opinião, como influenciadores, artistas, além de grandes parceiros e amigos.

Fazendo o bem

Como há 48 anos atrás, o Jantar Graçom Caixa Alta, terá a renda toda revertida para a manutenção e ampliação da Unidade Lisaura Ruas, em São Domingos. O projeto implantado na nova unidade irá oferecer atendimento especializado a 200 crianças com deficiências intelectuais, com atuação da Equipe Multiprofissional composta por Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicopedagogos, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Assistentes Sociais, gerando mais de dois mil atendimentos.

O jantar acontece no Clube Naval Charitas, na avenida Carlos Ermelindo Marins, 3100. Jurujuba, Niterói, no dia 22 de setembro, quinta-feira, a partir das 20h 30min.

O Convite individual custa R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com pagamento à vista ou parcelado em até 3x no cartão. Para mais informações e vendas é só entrar em contato pelo Whatsapp: (21) 99159-4871 ou Telefone 2109-2626, ramal: 240. Um e-mail também foi disponibilizado para esclarecimentos: voluntariado@afr.org.br .