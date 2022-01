Janeiro Branco é tema de debate em Charitas

O restaurante Olimpo, em Charitas, vai ser palco de um evento para discutir a saúde mental feminina, em alusão ao ‘Janeiro Branco’. O encontro está marcado para esta segunda-feira (24), às 19h30min, e faz parte do Clube do Vinho de 2022. A psicóloga Angela Alves vai participar do bate papo, importante para as primeiras semanas do primeiro mês do ano, em que pessoas podem ficar ansiosas ou frustradas por não terem cumprido metas ou anseio por mudanças.

De acordo com a organização do evento a psicóloga apresentará um talk show com base em vários questionamentos: como lidar com as diversas fases femininas mantendo uma boa saúde psicológica? O exercício físico faz manter uma mente sã? A alimentação? Como estamos lidando com o excesso de informação nas décadas dos smartphones, notificando cada notícia?

O Olimpo fica na Av. Quintino Bocaiúva, s/n em Charitas. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (21) 99956-5000.