Jair Bolsonaro renova a concessão da TV Globo

Depois de quatro anos de ameaça de não renovação da concessão, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou a medida que garante o funcionamento da TV Globo por mais 15 anos. Durante todo o mandato, o chefe do Executivo colocou em dúvida se assinaria o acordo e fez muitos ataques contra a emissora da família Marinho.



Foram renovadas também as concessões da TV Bandeirantes, em Minas Gerais, e da TV Record, em São Paulo.

A emissora ao anunciou na edição de ontem do Jornal Nacional.

“A Secretaria Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou decreto renovando a concessão da TV Globo por mais de 15 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal e em Pernambuco. Segundo a secretaria, o processo de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta os serviços de radiodifusão, que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelos interessados”, explicou a apresentadora.

Segundo a Secretaria Geral da Presidência, o processo de renovação seguiu os ritos previstos em decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão – que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas interessadas.

Na nota, a Secretaria afirma que a área técnica e a consultoria jurídica do Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente às renovações das outorgas.

De acordo com o artigo 223 da Constituição, os processos serão agora enviados por mensagem presidencial ao Congresso Nacional para análise e deliberação.