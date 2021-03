Jacaré e gavião são resgatados em Niterói

Agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói resgataram dois animais silvestres ontem (25), em Niterói. E em Piratininga, na Região Oceânica, funcionários que trabalham nas obras do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis encontraram um jacaré de papo-amarelo na foz do Rio Cafubá. Já em Várzea das Moças, os agentes encontraram um gavião de cabeça cinza no quintal de uma casa.

O jacaré foi resgatado pelos guardas da Coordenadoria Ambiental, que em menos de uma hora realizou o resgate e reintegrou o animal à natureza na área de proteção ambiental do manguezal de Itaipu. O local da soltura faz parte de uma área do Instituto Estadual de Ambiente (Inea) para onde vem sendo levadas várias espécies encontradas ou resgatadas na cidade, para o repovoamento e a manutenção da fauna. Além de jacarés, garças e capivaras já foram reintegradas na área, entre outras espécies.

Já o gavião foi encontrado pelos moradores da casa em seu quintal, aparentando estar debilitado, e acionaram os agentes através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O procedimento é o recomendado pela Coordenadoria Ambiental, que pede que, sempre que uma pessoa encontrar um animal silvestre, de entrar em contato imediatamente para que o resgate possa ser feito.

“É a primeira vez que resgatamos um gavião desta espécie. Eles ficam nas matas e são extremamente rápidos. Ele não está conseguindo voar, então acreditamos que ele possa ter batido em algum local e acabou caindo no quintal da casa. Os moradores o colocaram numa caixa d’água para ele não ser atacado por outro animal ou não se machucar, e nos chamaram. Vamos levá-lo para avaliação e tratamento, caso seja necessário”, explicou Jociley Pereira, coordenador da Guarda Ambiental de Niterói, observando que o gavião de cabeça branca é uma das mais belas aves de rapina.

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói informa que todos os animais que são capturados têm as suas condições físicas avaliadas pela equipe, e se não apresentarem nenhum tipo de ferimento ou precisarem de cuidados específicos, são reintegrados à unidade de conservação mais próxima.

Já os que precisam de atendimento veterinário são encaminhados para instituições parceiras, como o Centro de Atendimento de Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), Centro de Animais Marinhos, ou Instituto Vital Brazil, no caso de cobras venenosas.