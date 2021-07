Jacaré aparece em lagoa da Região Oceânica

Moradores de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, se depararam com um jacaré na manhã desta quarta-feira (14) na esquina da Avenida da Ciclovia Chico Xavier com a Rua Dr. Gerson Gonçalves. Um morador filmou o animal e afirmou que “o bicho era grande”.

A Prefeitura de Niterói postou o vídeo em sua página oficial do Facebook e afirmou que “as equipes da Guarda Ambiental de Niterói estão a frente do caso, para identificação da espécie e devolução ao habitat natural”. Também na mesma publicação, a postagem fez uma piada com uma frase dita por Jair Bolsonaro a respeito da vacinação.

“Biólogos vão avaliar se é um jacaré de verdade, ou só mais um niteroiense curtindo os efeitos da vacina contra a Covid-19”, disse parte da publicação, sem citar o nome do presidente.

A publicação salienta que qualquer pessoa que ao presencie u animal silvestre fora do seu habitat deve entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), através do número 153, para que a equipe responsável possa ser direcionada ao local e tome todas as medidas necessárias.

Vídeo: Reprodução/WhatsApp

Segunda aparição em três dias

A aparição do jacaré em Piratininga foi a segunda em três dias. Isso porque outro animal apareceu na região na segunda-feira (12). A jornalista Fernanda Brasil passava pelo local quando fez o registro de integrantes do Corpo de Bombeiros tentando resgatar o anima. Na ocasião, o jacaré acabou desaparecendo pela lagoa.