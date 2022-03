Izabella Bicalho canta Elizeth Cardoso no Theatro Municipal de Niterói, nos dias 1, 2 e 3 de abril. A artista estará acompanhada do pianista Leandro Braga, nessa grande homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras.

Elizeth Cardoso emocionou plateias de todas as idades e atravessou décadas emplacando grandes sucessos. Foi a cantora que mais gravou discos no Brasil, visto que inspirou grandes compositores a escreverem músicas especialmente para ela, entre eles Ary Barroso, Vinicius de Moraes, Cartola, entre outros.

Trata-se de um show alegre e descontraído, que começa com o repertório mais emocionante da cantora e termina em um baile de carnaval, com as tradicionais marchinhas, grande paixão de Elizeth que era especialmente apaixonada por carnaval. ‘Homenagear esta cantora é um grande privilégio e a oportunidade de relembrar grandes clássicos da MPB que emocionaram gerações’, diz Bicalho.

Entre músicas, histórias e curiosidades – desconhecidas do grade público – sobre a vida deste ícone da música vão ser contadas por Izabella, que também é atriz.

A classificação etária é livre, os ingressos custam R$ 60 e o Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35 no Centro. Mais informações pelo telefone (21) 2620-1624.