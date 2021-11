Iury Pinto promove première de seu filme “Baile de Máscaras”

No dia 17 de novembro, o Centro de Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, apresentará a pré-estreia do filme Baile de Máscaras, produção independente dirigida por Iury Pinto. O pré lançamento apresentará o primeiro filme brasileiro de Iury que em sua carreira coleciona produções no exterior.

O filme narra a história sobre Miguel, interpretado pelo ator Bernardo Dugin, que sempre sonhou em conhecer o carnaval carioca e resolve visitar a cidade do Rio de Janeiro no ano em que a pandemia covid-19 impediu a folia. Miguel conhece Malu e Zé do Cavaco, revelando o motivo inusitado que o leva à cidade maravilhosa, embarcando com seus novos amigos em um carnaval atípico e inesquecível.

A obra, antes mesmo de ser lançada ao grande público, já participou de três festivais nacionais e internacionais, tendo conquistado 15 prêmios, dentre eles: o de Melhor Filme Curta-Metragem, melhor edição de Curta-Metragem e melhor trailer pelo GIMFA Awards, melhor roteiro média-metragem, melhor filme, trilha sonora pelo CineMAZ. Além do prêmio de melhor direção pela RIMA Awards, entre outras premiações por diversas categorias.

“O filme convida a todos para um grande Baile, onde o maior anseio é trocar as máscaras de Covid pelas de carnaval novamente. Estamos felizes que o carnaval está de volta, mais que isso, a saúde tem nos revigorado com alegria, sem falar nos setores como a cultura, retomando suas atividades. Que todos possam apreciar nosso trabalho”, comenta o diretor de cinema.