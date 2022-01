ITB comemora seis anos no Reserva Cultural

A primeira edição de 2022 da ITB, feira de moda e gastronomia, celebra seis anos com muitas novidades, presença de pequenos produtores, artesãos, estilistas e artistas de diversos segmentos que fazem parte da história, shows e muito mais. O evento acontece na Reserva Cultural, nos dias 29 e 30 de janeiro, das 13h às 22h, com feira de adoção Pet e mais de 110 marcas de moda e gastronomia para curtir um sunset de frente para a Baía da Guanabara.

“Estamos muito felizes e animados para esta edição especial. Afinal, são seis anos de história, com uma pandemia no meio do caminho, mas sem nunca perder o nosso principal impulso: motivar novos negócios e fomentar o empreendedorismo, especialmente em nossa cidade”, diz Artur Lacerda, Diretor Executivo.

Com o lema “compre de quem faz”, a ITB valoriza os pequenos negócios locais, a moda e a gastronomia artesanal desde a sua primeira edição. Para a edição de seis anos, além de diferentes culinárias, haverá o Festival Cervejeiro. A programação musical também chega com novidades que são a cara da estação. Ao todo, seis shows vão acontecer para comemorar o aniversário da ITB. No sábado, dia 29/01, será a vez de Sobrinhos da Véia, com um tributo ao Mamonas; O Coro Oficial, com um tributo ao Charlie Brown Jr; e Nisso Russo, que vai fazer um show com os sucessos do Legião Urbana.

Já no domingo, dia 30, é a vez da Banda Os Imortais, com música pop dos anos 80 e 9; Valéria Araújo, com um tributo ao poeta Cazuza; e, para fechar, a Banda Road Rock, com um tributo ao Queen. E para reafirmar o compromisso da ITB com as causas sociais, esta edição terá uma feira de adoção de cães e gatos resgatados pelas ONGs de Niterói e São Gonçalo.