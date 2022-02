Itaúna quer selo ‘Bandeira Azul’

Praia notabilizada mundialmente por sua beleza natural e pelo surfe está inscrita no Programa

No último final de semana, a Prefeitura de Saquarema, junto com membros da sociedade civil organizada, realizou uma ação de limpeza da Praia de Itaúna, candidata do programa ‘Bandeira Azul’. Durante o evento, centenas de quilos de lixo foram recolhidos das areias da praia.

O secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro, detalhou a importância da ação para a cidade, e o desejo de Saquarema receber o selo internacional.

“É uma ação muito importante que visa o desenvolvimento do trecho da praia de Itaúna. Pretendemos com esse trabalho conseguir o selo internacional Bandeira Azul, que será muito importante para o desenvolvimento do turismo e do meio ambiente da cidade”, afirma.

A praia de Itaúna inscrita no Programa Bandeira Azul, o local entrou na fase “Praia Piloto”, que tem como objetivo o cumprimento de diversos critérios, em até dois anos, para receber o certificado

Programa ‘Bandeira Azul’

Criado em 1987, na França, a bandeira azul é uma certificação internacional concedida anualmente pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE) às praias (marítimas e fluviais) e marinas que cumpram um conjunto de requisitos que promovem o desenvolvimento e uso sustentável. Ao longo dos anos, a Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitoso e reconhecido, atuando para reunir os setores de turismo e meio ambiente a nível local, regional e internacional. Desta forma, receber o selo internacional ‘Bandeira Azul’ é ter certeza de que estamos contribuindo de forma responsável e trilhando para um caminho de conservação e uso sustentável local.

Uma praia pode ser eleita para ter a Bandeira Azul se for oficialmente uma área de banho com pelo menos um ponto de coleta para análise de qualidade de água. O nome e as fronteiras da praia devem ser reconhecidos oficialmente, podendo estar localizada em águas costeiras/marinhas ou interiores. Receber a ‘Bandeira Azul’ é conquistar a maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema