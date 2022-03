Itatiaia tem eleições para prefeito neste domingo

Cerca de 25.164 mil eleitores de Itatiaia, no Sul Fluminense, voltam às urnas neste domingo (13) para escolha dos novos prefeito e vice-prefeito. Cinco chapas disputam a prefeitura, e os eleitos hoje exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024.

Liderada por Bruno Guimarães Diniz (Solidariedade), a chapa “O Futuro é Agora” tem como vice Dr. Márcio Braga (Cidadania). O PDT tem como candidatos Adalberto Bisol e Carlos Porto. A chapa “Pelo Futuro de Itatiaia” está na disputa com Irineu Nogueira (PTB) e Denilson Sampaio (PSDB). O PSOL concorre com Fabíola Rodrigues e Ricarda Helena. Por fim, a chapa “Seus Filhos Resgatando Itatiaia” tem como candidatos Silvano Rodrigues da Silva (PSC) e Eduardo Pereira (PRTB).

A eleição suplementar ocorre por causa do afastamento do antigo prefeito eleito, Eduardo Guedes, que venceu o pleito em 2020. No entanto, o político não pôde assumir o mandato, porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que ele exerceria o terceiro mandato consecutivo. Desde então, a cidade vem sendo conduzida pelo presidente da Câmara Municipal. Atualmente, o prefeito interino é o vereador Thiago Rodrigues Moreira (DEM).

Além disso, o antigo prefeito interino também foi afastado, contudo, por denúncias de fraudes. Imberê Moreira Alves, ochefe de gabinete e mais três secretários municipais envolvidos em suposto esquema de corrupção precisaram entregar os seus cargos. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Situado na divisa dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, o município de Itatiaia tem cerca de 30 mil habitantes. Uma de suas principais atrações é o Parque Nacional de Itatiaia. A eleição que iniciou às 7 horas, termina às 17 h.