Itamaraty desmente Presidente Bolsonaro

Em comunicado do gabinete do ministro Carlos França, o embaixado do Brasil negou que o o presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com Vladmir Putin neste domingo (27). Mais cedo, Bolsonaro afirmou neutralidade sobre a Guerra na Ucrânia, o presidente se referiu às 2 horas de conversa que teve com o governador da Rússia, na visita em Moscou. Ou seja, não houve telefonema hoje.

Jair Bolsonaro além de reafirma a posição de neutralidade sobre o conflito, destacou em vários momentos a dependência brasileira dos fertilizantes produzidos na Rússia. Confira a fala mais cedo do presidente, que foi desmentida pelo Itamaraty:

“Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa, tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi a mais importante, tratamos do nosso comércio e obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia. Eu me reservo aí, como segredo né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam”, disse.

Brasileiros na Ucrânia

O Itamaraty ainda afirmou que 80 brasileiros já deixaram o território ucraniano. No entanto, outros 100 brasileiros continuam aguardando ações para sair do meio do conflito com a Rússia.