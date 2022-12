Italiano ‘chuta joelho’ e vira patrimônio imaterial de Niterói

Foi sancionado hoje (28), o Projeto de Lei que define o tradicional salgado “italiano” como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Niterói. Conhecido por diferentes nomenclaturas em outros lugares, como “joelho”, no Rio de Janeiro, e “enroladinho”, em São Paulo, a iguaria se tornou um dos principais símbolos culturais da cidade.

A proposta é de autoria do vereador Jhonatan Anjos (PDT) e foi aprovada, na Câmara Municipal, em novembro, quando seguiu para sanção do prefeito Axel Grael (PDT). Segundo o autor, o projeto não apenas reconhece a importância do italiano, mas também coloca fim na discussão sobre o nome do salgado, pelo menos em Niterói.

“Neste sentido, a gastronomia pode ser abordada como uma categoria que pertence ao campo do patrimônio cultural imaterial, pois engloba saberes, lugares, nomes de receitas e modos de fazer que comunicam algo sobre a identidade de um povo, transmitido de geração em geração. Os hábitos alimentares de um povo nos situam em relação a sua cultura gastronômica e sua sensação de pertencimento”, disse o vereador.

O salgado é presença obrigatória nas lanchonetes de todo o estado, capaz de tecer sensações de pertencimentos, de bairrismos e de acirrar rivalidades regionais, que disputam entre italiano ou joelho.

“Mais que um mero bairrismo, a maneira de denominar as coisas caracteriza e individualiza uma comunidade e a define. Aqui em Niterói, todo mundo sabe, é italiano! Pedir um italiano já dá água na boca, né? Mas joelho… Os cariocas que nos perdoem, mas joelho é só a parte do corpo”, complementou Anjos.