Itália supera Inglaterra nos pênaltis e conquista bi-europeu

Foi sofrido, mas, na tarde deste domingo (11), a Seleção Italiana garantiu o título europeu depois de 50 anos. Após sair perdendo no início do primeiro tempo com gol de Shaw para os ingleses, a Azzurra conseguiu o empate na segunda etapa com gol de Bonucci. Após a igualdade no tempo normal, o que se viu em Wembley foi uma prorrogação tensa e sem gols. Ao fim da prorrogação, a Eurocopa foi decidida nos pênaltis e os italianos levaram a melhor, conquistando a taça por 3 cobranças a 2.

Herói na decisão por pênaltis, goleiro italiano, Donarumma, é treinado pelo brasileiro Dida

No primeiro tempo, o técnico da equipe inglesa, Southgate, liberou os alas, Tripier e Shaw, colocando Kane para a armação, dificultando os italianos, que ficaram sem saída de bola. A pressão dos ingleses resultou no gol relâmpago marcado por Shaw, aos 2 minutos de jogo. No entanto, a Azurra voltou para a segunda etapa mais organizada, pressionando o time inglês até marcar o gol de empate, aos 22 minutos, com Bonucci. Nas penalidades, o goleiro Donarumma, treinado pelo brasileiro Dida, fez a diferença e garantiu o título para os italianos.

Seleção Italiana conquista título europeu após 50 anos

Os ingleses, que pela primeira vez na história chegaram a uma final de Eurocopa, vão ter que adiar o sonho novamente. Já a Itália, conquistou o torneio pela segunda vez. O primeiro título foi em 1968. A Azzurra também teve dois vices, em 2000 e 2012. Os italianos agora estão empatados com a França na segunda posição na lista dos maiores vencedores do torneio. Alemanha e Espanha, ambos com três taças, estão no topo.