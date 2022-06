Itacoatiara Pro traz programação cultural neste final de semana

O festival Itacoatiara Pro está com uma programação recheada para este final de semana, em Niterói. Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), os niteroienses e aqueles que passam pela cidade vão poder aproveitar shows, cinema ao ar livre, passeio de balão e, claro, as oficinas esportivas.

Com o mar mais calmo nesses dias, depois da Praia de Itacoatiara registrar a maior onda já surfada este ano na última semana, chegando a sete metros, as competições no mar devem retornar terça (21) ou quarta-feira (22), de acordo com o organizador do evento, Giuliano Lara.

“Hoje (sexta-feira) começa o período de espera do campeonato de surfe do Itacoatiara Pro Surfe, mas o mar está pequeno neste final de semana, então a competição deve acontecer nos dias 21 ou 22, na praia de Itacoatiara, explicou Lara..

Nesta sexta-feira, começam os eventos na Praça Rádio Amador, em São Francisco e a grande novidade para essa etapa do Itacoatiara Pro, é o voo de balão totalmente gratuito, a partir das 16h até às 19/20h, na Praça Rádio Amador

Os niteroienses vão poder curtir às 15h, a Oficina Skate Cuida com o skatista Bob Burnquist, campeão mundial dez vezes; às 16h, Chacal do Sax; às 17h apresentação com a Lary; às 18h, cinema ao ar livre com o filme “Kalani: Gift from Heaven”, e logo em seguida, às 18h30, o filme “Desafio de Rua on the Road” às 19h show com DJ Tamy e às 21h, o Instinto Coletivo toca O Rappa.

Sábado, a programação das atividades culturais traz uma diversidade para agradar todos os gostos. Na praia de Charitas, a festa começa às 7h, com um DJ local tocando todos os ritmos.

Foto: Raí Lopes/Divulgação

N Praça Rádio Amador, em São Francisco, a programação começa às 14h, com a Orquestra da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec); às 15h tem a Oficina Skate Cuida com o skatista Bob Burnquist, campeão mundial dez vezes e Oficina com DJ Machintal; às 16h DJ Machintal se apresenta; às 18h a diversão fica por conta do Engenho Roots, às 19h, tem cinema ao ar livre com o filme ‘Kalani: Gift from Heaven’; às 19h25, a DJ Taty Aguiar anima à noite da galera e às 21h, tem André Frateschi.

Domingo na Praça Rádio Amador haverá outras apresentações. A Orquestra da Grota abre o dia, às 14h; em seguida, no mesmo horário tem a Oficina de Circo; às 15h, Oficina Skate Vida e apresentação circense; às 17h show do Bicho Solto; às 18h, cinema ao ar livre com filme ‘Desafio de Rua on the Road’; às 18h25, Skafun e às 20h, André Frateschi.