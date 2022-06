Itacoatiara Pro retoma competição de bodyboard

Finais do Mundial de Bodyboard, campeonato de Parapente, oficinas de skate com o ídolo Bob Burnquist, além de uma série de shows, eventos e atrações gratuitas fazem parte da intensa agenda da semana do Itacoatiara Pro 2022 – megafestival de esportes e música que agita Niterói até o dia 26. Nesta terça-feira (14), recomeçam as disputas do Mundial de Bodyboard na praia de Itacoatiara, que vai distribuir mais de R$ 150 mil em premiações até quinta-feira (16).

Já a partir do dia 17, abre a janela para a prova de surfe que contará com atletas especialistas em ondas grandes convidados pela organização do festival para a disputa de R$ 20 mil reais em prêmios.



Cinema ao ar livre, apresentações da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, Orquestra da Fundec e Orquestra da Grota, além de shows de Andre Frateschi, Instinto Coletivo, Chacal do Sax, DJ Tamy, DJ Lary, DJ Machintal, bandas Bicho Solto, Skafun e Engenho Roots, completam a agenda do megafestival neste fim de semana, na Praça Radio Amador – que fica na divisa entre as Praias de São Francisco e Charitas, onde acontece também a aterrissagem das provas de Parapente (18 e 19).