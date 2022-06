Itacoatiara Pro premia campeões nas competições de Skate, Vela e Parapente

Considerado o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil, uma seleção de atletas do Itacoatiara Pro se reuniu nas modalidades Skate, Vela e Parapente, na cidade de Niterói neste fim de semana. O evento contou ainda com shows do roqueiro Supla e DJs Pachu e Machintal, além de um passeio ciclístico na manhã de domingo.



Evento chancelado pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), as provas aconteceram em diversos pontos da cidade. O Itacoatiara Pro Parapente teve como grande campeão o atleta Andre Pacheco. Já as competições de Vela, chanceladas pela Federação Estadual de Vela do Estado do Rio de Janeiro (Feverj) premiaram competidores em diversas categorias e contou com o apoio do tradicional Clube Naval Charitas, local onde partiram as regatas.

Hugo Montezuma, skatista



“Niterói tem vocação para o esporte e estamos levando esses eventos para todas as partes da cidade: o Horto do Fonseca, o Caramujo, as praias oceânicas, o skatepark de São Francisco e o Parque da Cidade. O Itacoatiara Pro reuniu grandes atletas do Brasil, projetando a imagem da cidade, gerando renda e estimulando a garotada a usar seus talentos no esporte”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT).



Já Bill Aquino, produtor executivo do festival, destacou o grande legado do Itacoatiara Pro para a imagem, economia e turismo da cidade: “Trouxemos o melhor da produção e produtores do Brasil. Ao mesmo tempo prestigiamos as empresas e fornecedores locais, gerando centenas de postos de trabalho, movimentando diversos setores como turismo, transportes e hotelaria, fortalecendo toda uma cadeia produtiva, neste megafestival que reuniu milhares de atletas e amantes dos esportes na cidade. Trouxemos também nomes de peso do esporte como o ícone mundial Bob Burnquist e artistas renomados como Nando Reis, Marcelo D2, Supla, além de grandes nomes da cena esportiva e das artes locais, ressaltou o produtor.



Bill destacou ainda que a presença de Binho Ribeiro, artista internacional, acrescentou emuito a artistas locais para revitalizarem todo o muro do skatepark de São Francisco: “Eles fizeram inclusive uma bela homenagem, por meio da arte do grafite, ao saudoso ator Paulo Gustavo, natural de Niterói, que, junto com tudo isso, ficará de legado do Itacoatiara Pro para a cidade e à sua população”, completou o produtor.

Itacoatiara Pro Skate com Bob Burnquist e convidados agitou o SkatePark da cidade



As competições de skate, com formato diferenciado, atraíram um bom público que lotou as arquibancadas e o entorno do skatepark Carlos Alberto Parizzi, na Praia de São Francisco, no sábado (25) e domingo (26). Marcaram presença no evento, o prefeito e o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, que falou sobre o evento: “O resultado do Itacoatiara Pro foi além das nossas expectativas. Por ser o primeiro festival desse porte, depois de ficarmos dois anos sem competições, retomar com um megaevento foi muito especial. Se não foi o maior evento deste ano no Brasil, foi um dos melhores. Niterói teve 26 dias de um megafestival diversificado. Esse evento é o primeiro de outros que virão. O Itacoatiara Pro está incluído no calendário da cidade”, confirmou o secretário.



O evento no skatepark reuniu alguns dos melhores skatistas do país, incluindo o multicampeão Bob Burnquist, que organizou o campeonato com a curadoria do Instituto Skate Cuida (ISC) em parceria com a Burnkit, Cemporcento Skate e a plataforma Shapeshift. Além das competições, uma série de shows, oficinas e ações de grafitagem com artistas renomados completaram a lista de atrações ao público.

No domingo à noite, a tão esperada grande final do Itacoatiara Pro Skate aconteceu e a atleta maricanese Ana Caroline Mayer, subiu nolugar mais alto do pódio no feminino, e o gaúcho Marlon Silva, grande campeão no masculino.



“O Marlon e a Ana Caroline se destacaram durante toda a competição, acertando manobras bem difíceis. Meus parabéns a ambos que estão recebendo além do troféu físico e da premiação em dinheiro, troféus NFTs que estarão entrando na carteira digital deles através da plataforma ShapeShift”, afirmou Bob Burnquist, durante a cerimônia de premiação.



Confira os campeões das provas e competições realizadas neste final de semana:

Itacoatiara Pro Parapente – Andre Pacheco

Itacoatiara Pro Skate – Marlon Silva e Ana Caroline Mayer

Itacoatiara Pro Vela – (Classe Optimist / Escola de Vela) – Arthur Pacífico

Classe Optimist / Estreantes – Julia Cavalcanti

Classe Optimist / Veteranos – Fernando Mendonça

Classe ILCA-7 – Ricardo Chebar

Classe ILCA-6 – Felipe Lima

Classe ILCA-4 – Eduardo Guimarães

Classe Dingue – Igor Lima