Itacoatiara Pro – Competições esportivas marcam final de semana em Niterói

O Itacoatiara Pro 2022, considerado o maior festival de cultura e esportes ao ar livre do Brasil, terá um final de semana recheado de atrações. Estão marcadas as finais do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, que vai contar inclusive com uma bateria para Pessoas Com Deficiência (PCD), na Praia de Itacoatiara, neste sábado (04), a partir das 11h.

Foto de Raí Lopes

No domingo (05), dentro da programação do megafestival, haverá ainda ação de limpeza e plantio de vegetação nativa no entorno da lagoa de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. A partir das 8h30min também acontecem as provas de canoa havaiana (va’a) modelo V-1, com a participação de 60 competidores, largando da praia de Itaipu.

Com percurso total de 15 quilômetros, passando pelas ilhas Mãe e Pai, praias de Piratininga e Camboinhas, as provas serão divididas em quatro categorias: Júnior, Open, Master 40 e Master 50, no masculino e feminino. A categoria Júnior, segundo os organizadores do evento, é para jovens de até 18 anos e tem o objetivo de incentivar competidores mais novos. A premiação para os três primeiros colocados de cada categoria será na sede do Itaipu Surf Hoe, na praia de Itaipu.

O Itacoatiara Pro 2022 vai até o dia 26 de junho com todas as atrações gratuitas.

Fotos de Raí Lopes