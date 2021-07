ITACOATIARA: Lei que preserva características do bairro entra em vigor

Foi publicada, no Diário Oficial de Niterói, na edição de sábado (10) a Lei municipal 3.609, que altera a Lei de Vilas e Conjunto de Pequeno Porte e os parâmetros Urbanísticos relativos ao Bairro de Itacoatiara definida pelo Plano Urbanístico da Região Oceânica. O diploma legal preserva a identidade residencial de Itacoatiara, bem como de suas áreas de interesse histórico, paisagístico e cultural.

Esta lei é fruto da iniciativa do então prefeito Rodrigo Neves. Foi ele quem apresentou, em dezembro do ano passado, o projeto de Lei nº 262/2020, sob em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal 2.810, de 18 de janeiro 2011, que preservava a ambiência urbana dos bairros abrangidos, especialmente Itacoatiara. Vale ressaltar que o entendimento de inconstitucionalidade ocorreu em razão da lei ter sido de autoria de um vereador, quando, pela interpretação da regra constitucional pelo Ministério Público, a iniciativa deveria ter sido do Poder Executivo.

Nos termos da Mensagem Executiva apresentada à Câmara Municipal juntamente com o projeto, com o claro objetivo de sanar a declarada inconstitucionalidade, havia imperiosa necessidade de “restabelecer os efeitos práticos da já declarada nula Lei nº 2810/11, até que seja realizada a revisão da legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo. Até lá, os efeitos trazidos pelo presente PL (projeto de lei), irá salvaguardar a ambiência urbana e modus vivendi da população até que crie o foro mais adequado para discutir tais alterações”.

O projeto havia sido aprovado pela Câmara, em segunda discussão e redação final, no dia 17 de junho. Das sete emendas apresentadas por vereadores, quatro foram aprovadas. O prefeito Axel Grael sancionou a Lei no último dia 09.

Com a entrada em vigor da Lei, volta a ser proibida a instalação de hotéis e pousadas no bairro. Comércios e serviços também seguem proibidos no bairro, exceto as atividades de caráter local já instalados até 04 de abril de 2002, na Avenida Martins Sandri, com gabarito máximo de dois pavimentos, taxa máxima de ocupação igual a 60%, taxa máxima de impermeabilização igual a 70%, afastamentos mínimos laterais e de fundos de 1,5m.

LOTES

O projeto originalmente previa que, no Bairro de Itacoatiara (ITA 1-A E ITA 1-B) só seria permitida uma unidade por lote de, no mínimo, 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), excetuando-se os parcelamentos aprovados anteriormente à promulgação da Lei 2810/2011. No entanto, com a aprovação da Emenda Modificativa 004 ao projeto, de autoria da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, a metragem quadrada por lote foi reduzida para 360m², sob o argumento de “manter a topologia original de lotes do bairro”.

GABARITOS

De acordo com a secretaria municipal de Urbanismo e Mobilidade, a nova lei está limitando o gabarito de Itacoatiara, reduzindo-o de uma altura de 3 pavimentos para 6,5 metros, o que equivale a dois pavimentos para o bairro inteiro. “Era uma reivindicação da associação de moradores, que foi ouvida pela Câmara” – declarou o secretário Renato Barandier na ocasião em que o projeto foi aprovado pelo Legislativo Municipal.

Na região classificada como ITA-1-A, ficou estabelecido o gabarito residencial individual com altura máxima de 6,5m; taxa de ocupação máxima igual a 60%; taxa máxima de impermeabilização igual a 70%; e afastamentos mínimos laterais e de fundos dispensados.

Já na Região classificada como ITA-1-B, segue mantido o parâmetro residencial individual. No entanto, o gabarito máximo é de 02 pavimentos, mais cobertura; taxa máxima de ocupação igual a 60%; taxa máxima de impermeabilização igual a 70%; e afastamentos mínimos laterais e de fundos dispensados.