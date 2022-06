Itacoatiara ganha oito banheiros químicos

Até o próximo dia 12 um trailer com oito cabines sanitárias está disponível para uso na Praia de Itacoatiara, de forma gratuita de quinta a domingos das 10h às 17h. O equipamento foi instalado para uso de moradores, frequentadores e atletas que participam das competições na praia como Itacoatiara Pro e Big Wave.

O trailer também tem uma cabine com acessibilidade, flaldário, ar-condicionado, corrimão em todas as portas e luzes indicativas livre/ocupado, com higienização diariamente. O objetivo do trailer sanitário é ouvir não só o morador do bairro, os atletas que participam dos eventos na praia, visitantes e turistas, para saber om que acham da iniciativa e do interesse público para implantação definitiva dessa estrutura.

A opinião pode ser dada no link http://www.visit.niteroi.br/pesquisa/ através de um questionário online. A implantação do equipamento foi uma ação conjunta da Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), da Administração da Região Oceânica e da Gestão de Orlas. “É um serviço que não só os frequentadores das praias, dos calçadões e de eventos precisam mas temos que ter cautela e alinhados com todos os órgãos da Prefeitura que tratam desde a mobilidade urbana ao paisagismo, daí a importância da pesquisa”, destacou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.