Itacoatiara Big Wave começa com o maior swell do ano até agora

O sinal verde foi dado e a primeira sessão de surfe na remada do Itacoatiara Big Wave (IBW), na segunda-feira (13), na Praia de Itacoatiara, com as ondas alcançando séries de seis a sete metros, surpreendendo a todos que assistam e até mesmo os atletas.

A janela do campeonato foi aberta no dia 1º de junho e vai até o dia 31 de agosto. Acontecendo pelos próximos três meses, a competição terá cerca de 50 surfistas de todo o Brasil, que estão em alerta caso surja mais um sinal verde dos organizadores do evento.

Fotos: Tony D’Andrea/Itacoatiara Big Wave

Aqueles que assistiam os atletas ficaram admirados com o dom deles de dançarem nas águas. Algumas pessoas aproveitaram o mar agitado para ver a competição de perto, como o caso do dentista Igor Bittencourt, um admirador do surfe, que passou em Itacoatiara para prestigiar os surfistas.

“Eu amo surfe, acho um dos esportes mais incríveis que existem. Os caras brincam em cima da prancha, isso é fascinante. Quando fiquei sabendo que hoje teria uma rodada do Big Wave, aproveitei que minha agenda do trabalho era só a tarde e vim aqui admirar de perto essas ondas que estão enormes”, comenta Igor.

A potência e o tamanho das ondas de Itacoatiara tem reconhecimento internacional. O swell da estreia do Big Wave, alcançou seis a sete metros, com o vento bem forte, e reuniu grandes nomes do surfe, como Gabriel Sampaio, Felipe Cesarano, Kalani Lattanzi, William Santana, Michaela Fregonese, entre outros atletas. Um dos maiores desafios dos surfistas foi entrar no mar.

Segundo o idealizador do campeonato e presidente da Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói, Alexey Wanic, os atletas entraram no mar por volta das 7h, pegando o momento em que o vento e as ondas estavam favoráveis com auxílio de jet ski pela Praia de Itaipu, para conseguirem chegar ao local onde as ondas foram surfadas.

“Mais tarde com fortes correntes e séries enormes quebrando com pequeno intervalo de tempo entre elas alguns atletas não estavam conseguindo entrar no mar. Nesse momento, por razões de segurança, tivemos que montar toda uma logística com os jet ski para colocar os atletas em segurança no mar a partir da praia de Itaipu, navegando com eles até o costão de Itacoatiara. Foram algumas idas e vindas até que todos pudessem ser levados até o local onde as ondas estavam sendo surfadas. Apesar dos desafios e dificuldades, o IBW teve um início histórico”, explicou Alexey Wanick, que comemora as condições oferecidas por Itacoatiara para a prática desse tipo de esporte.

O surfista niteroiense Gabriel Sampaio, que já viajou para vários países com o surfe, competiu nos mares de Nazaré, e, em um treino para o Big Wave surfou a maior onda já registrada em Niterói até então, conta que na primeira chamada já conseguiu ter duas ondas para colocar no somatório da competição e ontem pegou um dos maiores mares em Itacoatiara.

“Consegui pegar boas ondas, peguei três ondas ali. Estava um mar bem desafiador, a ondulação era bem grande e a energia bem forte, além disso, tinha muita areia na bancada lá fora e as ondas quebravam muito lá trás. Um dos maiores desafios do dia foi conseguir entrar, porque realmente estava bem complicado. Eu consegui achar um momento certo, consegui entrar remando e pegar três ondas, duas foram muito boas, um delas foi uma das maiores ondas que eu já surfei aqui em Itacoatiara e estou bem feliz com esse início do campeonato. Já consegui duas ondas para colocar no somatório, porque no final são duas que vão contar como as principais, porque a maior onda é multiplicada por dois. Eu acho que já consegui ficar numa posição confortável para agora administrar o restante da competição”, explica Gabriel.

O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, relembra que Niterói cada dia mais se reafirma como celeiro de atletas de qualidade em diversas modalidades, entre elas, o surfe.

“Niterói é um celeiro de atletas e tem a tradição de sediar diversos eventos esportivos. É uma cidade que respira esporte. Pesquisei para entender como funcionava esse tipo de esporte para adaptá-lo para nossas praias e dar apoio na organização dos torneios de ondas gigantes na cidade. E, mais uma vez, com certeza, teremos a presença de atletas consagrados mundialmente disputando provas de surfe em Itacoatiara”, afirma Gallo.

O primeiro dia do campeonato teve um saldo positivo, registrando o maior swell do ano. O surfista que ficar em primeiro lugar, levará o prêmio de 20 mil, o segundo receberá R$10 mil e o terceiro lugar R$ 5 mil. O Itacoatiara Big Wave 2022 é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes de Niterói e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).