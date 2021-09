Itacoatiara Big Wave 2021 tem ondas de quatro metros nesta quinta-feira (23)

Elite do surf de ondas grandes caiu no mar para aumentar pontuação, incluindo surfistas femininas que disputam entre as Big Riders mundiais

A nata dentre os atletas do surf de ondas grandes do mundo, voltou ao mar de Niterói nesta quinta-feira (23) para aumentar a pontuação na competição do Itacoatiara Big Wave 2021. Com a entrada do swell, os competidores pegaram ondas entre três e quatro metros. Surfistas como Lucas Chumbo e Pedro Calado, remaram para aumentar a pontuação. A última janela do ano do campeonato, contou com a presença feminina de Michelle Des Bouillions e Michaela Fregonese, veteranas e as duas únicas brasileiras a disputarem dentre as Big Riders mundiais.

Michelle comentou ter pego “o maior mar” da carreira nas ondas de hoje em Itacoatiara. Além disso, mesmo afirmando conhecer o mar da praia da Região Oceânica, alegou que o swell pego foi algo inédito para ela na área.

“Eu me sinto especial e acho que a Michaela Também, e hoje particularmente foi um desses dias muito especiais . Eu me senti em Nazaré, que tem uma estrutura diferenciada. Nesse mar não tem o canal. Foi o maior mar que eu já peguei na remada mas tivemos o apoio, de os dois jet skis dando suporte, além da força dos colegas foi um dia de superação e estamos trabalhando cada vez mais para nos superarmos. Já competi bastante em Itacoatiara com campeonatos estaduais, mas não eram grandes assim. Agora foram ondas ótimas e consegui pegar duas boas. Vamos ver a pontuação como fica, mas foi muito bom“, vibrou a carioca Michelle Des Bouillions.

Durante as outras etapas da competição nomes como Gabriel Sampaio, Pedro Goulart e Gilmar Catelani, Kalani Lattanzi também entraram no mar e estão na disputa. Na remada de hoje, Lucas Chumbo disputou as melhores ondas com Pedro Callado.

Foto: Tony D’Andrea

O campeonato todo realizado no formato digital pela primeira vez no Brasil, manteve todos os protocolos sanitários de combate à pandemia. Somente os surfistas, cinegrafistas e equipes de apoio que fizeram teste de Covid-19 participaram da competição. Foram três janelas de ondas grandes e os fãs do esporte puderam acompanhar o Itacoatiara Big Wave 2021 pelo Instagram no perfil @itacoatiarabigwave e também no portal Waves (www.waves.com.br).

O Itacoatiara Big Wave 2021 está sendo apresentado pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Niterói (Smel), e pela Enel Distribuição Rio, conta com apoio da Arenque Surfboards, IBMR Centro Universitário, Organics e E. Vianna Personal.

Foto: Tony D’Andrea

“Niterói além de ser um celeiro de craques, ainda tem potencial para receber atletas de todo mundo e veteranos em varias modalidades esportivas. Itacoatiara já é conhecida internacionalmente como sede de diversos mundiais e o Big Wave agora se consagrou definitivamente com ondas espetaculares. É um grande prazer poder apoiar e a cidade poder sediar um evento deste porte“, comemorou Luiz Carlos Gallo, secretario de Esporte e Lazer de Niterói .

“Esse é o melhor swell da janela de competição. Chega com muita energia, tamanho e ventos favoráveis. É uma excelente oportunidade para os atletas surfarem ondas que podem levar ao título do campeonato. Os atletas sabem disso e alguns dos principais nomes da elite do surf de ondas grandes no Brasil com Lucas Chumbo, Pedro Calado e Gabriel Sampaio caíram em Itacoatiara , e hoje com a presença feminina das Big Riders Michelle Des Bouillions e Michaela Fregonese”, frisou Alexey Wanick, organizador do evento.

Em cada janela aberta de acordo com a ondulação das ondas os atletas fizeram as filmagens e enviaram para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material será julgado por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios adotados pela Liga Mundial para o surf de ondas grandes. O resultado será anunciado em outubro. Ao todo, serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios, divididos entre os surfistas e seus cinegrafistas.