Itaboraí vai inaugurar Centro de Testagem contra o novo coronavírus

O prefeito, Dr. Sadinoel Souza, juntamente com o secretário de Saúde, Júlio Ambrósio, reuniram-se nesta última quarta-feira (06/05), para fazer uma análise das ações já realizadas na cidade e também traçar novas metas de enfrentamento à doença neste momento tão delicado em que Itaboraí registra um salto no número de casos positivos.

A Secretaria de Saúde explica que, no último mês, investiu em aquisição de testes rápidos para examinar e confirmar a doença na população e por esse motivo temos um número cada vez maior de casos confirmados. Assim, acelerando o tempo entre a coleta de material do paciente, além do diagnóstico; fazendo com que a curva de vítimas cresça de forma acelerada, mesmo em período de isolamento social.

A Saúde de Itaboraí quer deixar claro à população que vem seguindo todas as normas e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde – OMS. A forma que a doença é tratada no município está baseada nos protocolos oficiais, reforçando o compromisso e a ética profissional, priorizando a transparência para fortalecer a relação de confiança com nossa população.

O prefeito reforça a solicitação e a importância de que seja respeitado o isolamento social para evitar um grande salto neste número de casos confirmados no município e ainda, para que não seja necessário implementar medidas mais drásticas.

Sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, que foram estabelecidas desde o dia 26 de março, estas vêm, desde então, sendo prorrogadas. E o prefeito, na oportunidade, anunciou que serão estendidas até o dia 20 de maio, restringindo o atendimento aos comércios não essenciais e estabelecendo medidas de cuidados com os serviços que tem seu funcionamento autorizado.

“Vamos juntos superar este problema. Reforço ainda que tudo que é planejado e executado na cidade de Itaboraí, inclusive as ações de enfrentamento à Covid-19, pode ser acompanhado nas publicações dos processos que são fixados no portal de transparência: https://coronavirus.itaborai.rj.gov.br/. Inclusive, a mesma prestação de contas que é feita ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, como prova do investimento que é feito na cidade com o dinheiro público”, explicou Sadinoel.

A Secretaria de Saúde quer prestar contas de algumas das medidas que já foram tomadas para enfrentar este momento tão difícil para todos. Para que pudesse receber a população para um atendimento especializado, criou no bairro de Nancilândia, o Espaço Covid-19. Aberto para atendimentos no dia 26/03, começou atendendo até 50 pacientes diariamente, e hoje já registra cerca de 300 pessoas em busca de socorro, com suspeita da doença.

Para a próxima semana, está prevista a inauguração de um Centro de Testagem, em Manilha. Para que os dois espaços fossem criados, deu-se a necessidade de utilizar o local onde estavam instaladas as policlínicas da cidade, com especialidades médicas. E o secretário de Saúde, explica um pouco mais sobre a medida.

“Assim que iniciou todo o processo de contaminação, em todos os lugares as consultas médicas foram suspensas, não só em nossa cidade. Assim, esses grandes locais ficariam sem utilização e porque não transformá-los, temporariamente, num espaço para salvar vidas e atender nossa população com novos leitos e de forma segura e adequada?”, explicou, reforçando que a cidade tem 45 unidades de atendimento primário à saúde de portas abertas com atendimentos médicos e profissionais disponíveis diariamente.

A cidade ainda tem previsão de inauguração de 30 leitos de tratamento intensivo voltados exclusivamente para tratamento de pacientes vítimas do novo coronavírus. Localizado no bairro Outeiro das Pedras, a antiga Casa de Saúde São Judas Tadeu, fechada há 10 anos, passou pelo processo de desapropriação e está sendo preparada para atender a população.

O espaço que irá salvar vidas contará com sala de recepção, de medicamentos, de prescrição, depósito de materiais, vestiários, banheiros e área para ambulância, de acordo com a planta do projeto.