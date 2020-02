Itaboraí terá campanha itinerante de vacinação contra sarampo

A cidade de Itaboraí irá receber a partir da próxima terça-feira (11) , uma carreta itinerante de vacinação contra o sarampo. A ação é resultado parceria entre a Secretaria de Saúde de Itaboraí e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que tem com objetivo intensificar a campanha de vacinação na cidade e atingir o maior número de pessoas vacinadas.

O caminhão de vacinação itinerante irá percorrer a cidade por quatro dias (ficando até a sexta-feira (14)) e visitará os bairros de Manilha, Itambi, Esperança e Centro, imunizando sempre das 8h às 14h.

“No geral a procura está baixa e precisamos mudar isso. É muito importante que a população se vacine. Só ela vai evitar que a cidade registre surtos desta doença que deixa sequelas graves”, ressalta o Secretário de Saúde, Júlio César Ambrósio.

A vacinação contra o sarampo está destinada a população de 06 meses a 59 anos de idade, para pessoas que estejam com a cobertura atrasada ou ainda não tenha recebido nenhuma dose. A Secretaria de Saúde lembra que apesar da visita do caminhão itinerante, a cidade tem 36 unidades de saúde realizando a imunização contra a doença de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para receber a dose são necessários os seguintes documentos: Cartão SUS e Caderneta de Vacinação.

Itaboraí participou no último sábado, 01/02, do Dia D da campanha de vacinação Rio Sem Sarampo. Ao total 1.072 pessoas foram imunizadas, mas este número ainda é pouco e a Saúde orienta a população para que continue se vacinando contra a doença.

Dados da Secretaria de Saúde estadual apontam que o Rio de Janeiro teve 373 casos confirmados de sarampo em 2019, o que já representa uma alta expressiva na comparação com os 20 episódios em 2018. A incidência da doença avançou em diversas partes do mundo nos últimos dois anos e fez com que países como o Brasil perdesse o certificado internacional de erradicação do sarampo.

Confira os locais da Unidade Móvel para vacinação contra o Sarampo:

11/02 – Manilha – Rua Artur Souto, 161 (em frente ao DPO);

12/02 – Itambi – Rua Djalma Lemos, 998 (Praça João Caetano);

13/02 – Bairro Esperança – Rua Marcelo Luiz Santana Benito, 275;

14/02 – Centro – Av. 22 de Maio (em frente as Casas Bahia).