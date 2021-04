Itaboraí recebe remessa de vacinas contra Covid-19 e Influenza

Itaboraí recebeu na terça-feira (13) 1.870 doses do imunizante Oxford/Astrazeneca para vacina a primeira dose na população. Também foram recebidas 7 mil doses da vacina contra Influenza para iniciar a campanha contra a gripe na cidade.

“Iniciaremos na próxima semana a vacinação contra Influenza. Estamos programando os dias e os locais diferentes da campanha de vacinação contra a Covid-19. Assim evitamos aglomerações. É importante que as pessoas respeitem os dias e intervalos para tomarem os imunizantes. Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas pelos profissionais de Saúde envolvidos nas campanhas”, explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

A vacinação contra influenza ocorrerá em três etapas, nesta primeira etapa deverão ser vacinados crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que são duas campanhas de vacinação diferentes. Os dois imunizantes (Influenza e Covid-19) não podem ser aplicados simultaneamente. A Prefeitura de Itaboraí segue as orientações do Ministério da Saúde, que estabelece que a vacina prioritária, neste momento, é contra Covid-19, programando no seu planejamento 15 dias de intervalo entre a aplicação de uma e outra.

Vacinação contra a Covid-19

Nesta quarta-feira (14), a vacinação contra a Covid-19 continua com os homens de 64 anos ou mais. É importante que o paciente não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Itaboraí conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.

Confira os 16 polos de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.