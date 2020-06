Itaboraí oferece transporte gratuito para pacientes em tratamento

O município de Itaboraí vem oferecendo à população um serviço especializado de transporte aos pacientes em tratamento fora do município. A frota é composta por 2 vans, sendo 1 adaptada com elevadores para o acesso de cadeirantes; 10 carros de passeio e 11 ambulâncias, com destino a hospitais e clínicas fora do município. A equipe de profissionais do setor de transportes realiza, aproximadamente, mil e duzentos atendimentos por mês.

Os veículos são destinados para o transporte de pacientes que fazem tratamento prioritariamente de hemodiálise e oncológicos, como radioterapia, quimioterapia e também para as pessoas que possuem dificuldades de locomoção ou que tenham alguma deficiência física, que se encontram em tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Um diferencial neste serviço oferecido pelo município é que todos os veículos são monitorados em tempo real para oferecer mais segurança aos usuários.

“Os veículos oferecem conforto e segurança não só para os pacientes, como também para seus acompanhantes. Só quem passa pela dificuldade sabe a importância desse benefício”, comentou o secretário de Saúde, Júlio Ambrósio. Lembrando que, somente este ano, o município recebeu quatro novos transportes para reforçar o atendimento aos pacientes, mas que o setor passa por constante aumento na demanda e reforça que vem trabalhando para levar este benefício para cada vez mais pessoas.

Interessados em se inscrever no benefício devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da residência e fazer a solicitação do cadastro com a equipe de plantão. Serão necessários os seguintes documentos: identidade, CPF, laudo com a Classificação Internacional de Doenças – CID, comprovante de residência, marcação da unidade de tratamento e uma foto 3×4.

“Nossa frota de ambulâncias está disponível para atender os pacientes das unidades de emergência da nossa cidade, assim como também auxiliar na transferência dos doentes para unidades de tratamento localizadas em municípios do interior do estado, como Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Volta Redonda e até fora estado, como já foi necessário levar a São Paulo”, explicou o coordenador do departamento de Transportes, Maycon Lopes.

Para utilizar o serviço de transporte da Secretaria de Saúde, o usuário passará por uma avaliação de uma assistente social onde serão verificadas a situação econômica e de vulnerabilidade social de cada caso. Terão prioridade os estados mais graves.