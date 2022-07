Itaboraí FC defende título da Liga Regional Sub-17

Na busca pelo segundo título consecutivo da Liga Regional Sub-17, o Itaboraí FC irá enfrentar a Seleção de Magé pela grande final da competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A decisão será realizada em partidas de ida e volta com o primeiro jogo sendo realizado, no sábado (09), a partir das 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro, com portões abertos ao público.

A decisão final será no sábado do dia 16) no Esporte Clube Pau Grande, em Magé.

Atual campeão da competição, o Itaboraí FC ganhou o direito de entrar diretamente na semifinal do torneio. Nessa fase, a equipe itaboraiense enfrentou a Seleção de São Gonçalo e venceu a partida de ida, por 1×0. Já na partida de volta da semifinal, empataram por 1×1 e garantiram o acesso à final da competição. Os duelos foram realizados no Alzirão, no Centro, e no Campo do Cordeiro, em São Gonçalo.