Itaboraí e Rio Bonito contabilizam mais duas mortes por Coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais seis mortes pelo Coronavírus no Estado. O município de Itaboraí contabilizou a primeira morte nesse domingo (05/04) uma mulher de 90 anos. Rio Bonito, que já tinha um óbito, teve o segundo nesse final de semana, uma mulher de 85 anos. Ao todo o Rio de Janeiro tem 1.394 casos confirmados e 64 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado.

Os outros casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 1.068

Niterói – 87

Volta Redonda – 45

Nova Iguaçu – 29

Duque de Caxias – 20

Belford Roxo – 15

Itaboraí – 14

Petrópolis – 13

São Gonçalo – 13

São João de Meriti – 10

Maricá – 8

Teresópolis – 7

Macaé – 6

Magé – 5

Mesquita – 5

Nilópolis – 4 Angra dos Reis – 3

Barra Mansa – 3

Rio das Ostras – 3

Barra do Piraí – 2

Campos dos Goytacazes – 2

Guapimirim – 2

Itaguaí – 2

Mangaratiba – 2

Nova Friburgo – 2

Paraíba do Sul – 2

Queimados – 2

Resende – 2

Rio Bonito – 2

São Pedro da Aldeia – 2

Valença – 2

Araruama – 1

Arraial do Cabo – 1

Iguaba Grande – 1

Itaperuna – 1

Miguel Pereira – 1

Porciúncula – 1

São João da Barra – 1

Seropédica – 1

Tanguá – 1

Trajano de Moraes – 1

Três Rios – 1

Município de residência em investigação – 1