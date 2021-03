Itaboraí divulga resultado preliminar da primeira fase de processo seletivo

Foi divulgado o resultado preliminar da avaliação curricular, que é a primeira fase do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) da Prefeitura de Itaboraí. A lista dos candidatos classificados nesta etapa inicial pode ser conferida no link https://do.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2021/2021-03-22.pdf .

Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail com antecedência mínima de 24 horas, para a segunda e última fase, que é a entrevista técnica. Esta etapa acontecerá nos dias 26, 27 e 29 de março.

De acordo com o edital, serão convocados para entrevista os candidatos classificados dentro do triplo do número de vagas. Desta forma, os candidatos com zero (0) ponto não foram eliminados, pois apresentaram requisitos mínimos para o cargo, podendo ser ou não convocados dependendo do número de vagas, candidatos ou cargos. A previsão da SEMDS é que a homologação do resultado final seja no dia 30 de março. Ao todo, o processo seletivo visa preencher 43 vagas para diferentes níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), além de formar um cadastro de reserva.

As vagas são distribuídas nos seguintes níveis de escolaridade:

Fundamental completo: Auxiliar de Cozinha (2), Cuidador de Crianças (2), Cuidador de Idosos (2), Auxiliar de Serviços Gerais (5) e Vigia (1).

Médio completo: Motorista (2), Educador Social (2), Recepcionista (1), Auxiliar Administrativo (5), Digitador (2), Entrevistador (1), Profissional de Abordagem Social (1), Oficineiro Trancista (CR), Oficineiro Designer Sobrancelhas (CR), Oficineiro Manicure (CR), Oficineiro de Depilação (CR), Oficineiro de Maquiagem (CR), Oficineiro de Violão (CR), Oficineiro de Expressão Corporal (CR), Oficineiro de Esportes (CR), Oficineiro de Corte e Costura (CR), Oficineiro Barbeiro (CR), Oficineiro Grafiteiro (CR) e Visitador (2).

Superior completo: Assistente Social (7), Pedagogo (3), Psicólogo (3), Nutricionista (1), Fisioterapeuta (1), Terapeuta Ocupacional (CR), Profissional de Educação Física (CR), Pedagogo Especialista em Ludopedagogia (CR) e Coordenador de Equipamento (CR).