Itaboraí começa obras do Programa Asfalto Presente

O governador Cláudio Castro inaugurou obras do Programa Asfalto Presente, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no sábado (12), em Itaboraí.

Foram inauguradas nove ruas: Rua Miguel Ângelo Gimenez, Rua Maria Caffaro Ferraz, Rua Manuel Gomes Figueiredo, Rua Ana Rodrigues de Souza, Rua José Valdique Alves Paes, Rua Afonso Celso Campista, Rua Abdoral Chagas Vieira, Rua Eutaity Rodrigues de Oliveira e Rua Manuel Antunes de Figueiredo.

O Estado forneceu o material para o asfalto produzido na Usina de Asfalto de Itaboraí. “A usina ficou parada por mais de oito anos e, graças ao governo do estado, hoje está funcionando todo dia para a reforma das ruas. O povo de Itaboraí está trabalhando, está usinando, está muito feliz por tudo que feliz por tudo que o senhor tem feito por nossa cidade, governador”, agradeceu o prefeito Marcelo Delaroli.