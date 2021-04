Itaboraí abre 48 novos leitos para Covid-19

O município de Itaboraí anunciou a abertura de 48 novos leitos de enfermaria e unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes que estão em tratamento da Covid-19 em hospitais da cidade.

Com a abertura desses leitos, após a parada sanitária de dez dias, o município conseguiu regrediu da bandeira roxa para a bandeira vermelha. Do total de novos leitos, serão 25 de UTI no Hospital Municipal São Judas Tadeu, no Rio Várzea; 8 leitos de UTI e 15 vagas de enfermaria para atender pacientes no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia.

O município, que tem 242.543 habitantes, já vacinou 8,28% com a primeira dose, ou seja, 20.089 pessoas receberam o imunizante. O que pode ajudar a amenizar a ocupação de leitos, caso a pessoa contraia a doença.

A cidade agora conta com o triplo de leitos disponíveis, comparado ao ano passado. O prefeito Marcelo Delaroli contratou novos médicos para garantir que a abertura de novos leitos fosse possível.

“Não basta ter espaço e equipamentos para os novos leitos, a gente precisou investir no capital humano. Oferecemos melhores condições de trabalho para atrair novos profissionais de Saúde para a cidade. Não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos num curto espaço de tempo. Ainda não vencemos a guerra, mas conseguimos uma importante vitória, que é retornarmos para bandeira vermelha”, declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) informa que a taxa de ocupação de leitos do município está em 63% já com o funcionamento dos novos leitos. O que possibilitou junto com os outros dados a reclassificação da bandeira na cidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, as medidas de ampliação estão sendo adotadas em diversos pontos do município. “Também estamos reforçando as estruturas do São Judas Tadeu e do Desembargador Leal Junior. A diferença para o início da pandemia é que hoje temos uma rede mais estruturada, com respiradores e recursos humanos nos hospitais. Estamos trabalhando para que a Saúde de Itaboraí volte a ser referência na região”, explicou.

Na edição do Diário Oficial da última quinta-feira (1º/04), a Prefeitura de Itaboraí divulgou as novas medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19. O novo decreto municipal estabelece a reabertura do comércio e outras flexibilizações nas restrições entre os dias 5 e 19 de abril. Além da abertura dos novos leitos na rede municipal de Saúde, a mudança de bandeira também foi possível graças à ampliação dos pontos de testagem, a ativação da nova estrutura para o polo de pronto atendimento à doença com farmácia integrada, e a conscientização do comércio e da população sobre as medidas restritivas.