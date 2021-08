Isaquias Queiroz garante a classificação para semifinal na canoagem velocidade

Medalhista de prata na prova do C1 1.000 na canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Isaquias Queiroz segue firme na briga pela segunda medalha na prova. Na manhã desta sexta-feira (06) no Japão (noite de quinta-feira no Brasil), no Sea Forest Waterway, o canoísta sobrou na segunda bateria da preliminar e venceu em 3min59s894. O tempo do brasileiro foi o melhor entre os 33 atletas que disputaram as cinco baterias dessa primeira fase.

A disputa das semifinais está marcada para este sábado (07), a partir das 9h44min do Japão (21h44 de Brasília). A final está programada para as 11h53min do Japão (23h53min de Brasília).

“Fiquei mais leve depois dessa prova, estava um pouco tenso. Estamos nos Jogos Olímpicos, né? Foram cinco anos de treinamento. Qualquer atleta tem receio de errar. Mas eu senti que a raia está para mim, o vento está a meu favor. Depois dessa prova fiquei ainda mais confiante. Dedicação durante os últimos anos e não quero sair daqui sem medalha. Se sair sem medalha vou ficar triste, claro. Quero deixar 100% na água para todos verem que me dediquei, me doei ao máximo para representar o Brasil. O que eu treinei não foi brincadeira”, disse Isaquias, dono também de uma prata no C1 200m e um bronze no C2 1.000m, esta última ao lado do parceiro Erlon de Souza. As duas medalhas foram conquistadas no Rio 2016.

Quem também competiu nesta sexta-feira foi Jacky Godmann. O brasileiro disputou a terceira bateria e chegou na quarta posição, com o tempo de 4min24s732. Como somente os dois primeiros colocados avançavam diretamente para a semifinal, o canoísta foi para as quartas de final. O vencedor da bateria foi tcheco Martin Fuksa, com o tempo de 4min01s620.

Nas quartas de final, Jacky foi o sexto colocado, com o tempo de 4min18s208, não obtendo a classificação para a semifinal. Somente os dois melhores de cada uma das três baterias das quartas de final avançavam para a fase seguinte.

Foto: Gaspar Nóbrega/COB