Isabella Taviani faz show no Teatro Multiplan nesta sexta

Os interessados em aproveitar boa música com melodias e composições cativantes devem assistir ao show de Isabella Taviani, nesta sexta-feira (25). A cantora vai se apresentar no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, acompanhada de banda, com direção musical de Marco Brito.

Isabella Taviani vai performar as canções do CD mais recente dela – ‘A máquina do tempo’. O repertório da noite conta também com os clássicos ‘Luxúria’, ‘Canção que faltava’, ‘De qualquer maneira’, ‘Último grão’ e ‘Estrategista’ em meio a um cenário psicodélico retrô-contemporâneo.

O último álbum de músicas inéditas da cantora até então havia sido feito em 2013. No ano de 2016, ela lançou o tributo ‘Carpenters Avenue’, um projeto de regravações. Mas, em janeiro de 2022, estreou ‘A máquina do tempo’, oitavo CD da carreira dela, com músicas sensíveis tanto no processo de composição como na sonoridade. A produção foi feita na Argentina com músicos portenhos.

“Quando dividi a produção do ‘Carpenters Avenue’ entre Rio e Los Angeles fiquei fascinada com a combinação estética oposta que acabou acontecendo. O André Vasconcellos me propôs essa aventura e nós embarcamos para Buenos Aires” comentou a cantora.

Logo após a turnê comemorativa de 15 anos de carreira fonográfica da artista, o álbum novo dela foi lançado. ‘A Máquina do Tempo’ parece contar a história das mudanças profundas na vida pessoal de Isabella que se tornou mãe de gêmeos enquanto comemorava 51 anos de vida.

A música de abertura, ‘Rivotril’, foi praticamente composta online com os fãs da artista que a desafiaram. Embora os versos da canção sejam pesados, a música é divertida, dançante e foi a escolhida para dar a partida na Máquina do Tempo, abrindo o álbum.

A faixa ‘Arranha-Céu’, iniciada com o suave dedilhado de um simples violão embala o ouvinte em voz doce e versos românticos. Já ‘Me desculpe se eu não fui pior’ possui um arranjo mais dançante e uma melodia divertida.

O CD conta também com as faixas ‘Aconteceu’, ‘Céu de Sangue’, ‘Tudo em Volta é Só Você’, ‘Alfabeto Grego’, ‘Luar de prata’, ‘Não brinca comigo!’, ‘A vida vive sem você’ e ‘A máquina do tempo’. Cada canção traz sensações diferentes, o álbum remete a fases, momentos, amores, desamores, acertos e erros. O que se foi e o que virá.

25/03 – Teatro Multiplan / RJ – 20h

Plateia VIP – Inteira: R$ 260,00,00 Meia: R$130,00.

Plateia – Inteira: R$ 220,00 Meia: R$ 110,00.

Plateia Superior –Inteira: R$ 180,00,00 Meia: R$ 90,00.

Frisas –Inteira: R$ 200,00 Meia: R$ 100,00.

Camarotes –Inteira R$ 200,00 Meia: R$ 100,00