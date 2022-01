Isaac Bardavid apresenta melhora no quadro clínico

O neto de Isaac Bardavid, atualizou o estado de saúde do dublador, que segue internado em um hospital, em Niterói. Segundo seus familiares, Isaac foi posicionado de barriga para baixo (posição Prona) e teve melhoras no seu quadro de saúde, que segue bem grave. O procedimento serviu para melhorar os níveis de saturação do artista. O dublador conhecido pela voz do herói Wolverine, segue inconsciente e entubado.

O ator e dublador niteroiense Isaac Bardavid está internado desde a última terça-feira (25). A informação foi passada pelo neto do artista, João Bardavid. Ele explica que o avô teve uma piora considerável do enfisema pulmonar. Conhecido como um dos grandes nomes da dublagem brasileira, dando voz a personagens como Wolverine, Freddy Krueger (de A hora do pesadelo) e Esqueleto (He-Man). Isaac também atuou em várias novelas, incluindo O cravo e a rosa (2000) e Escrava Isaura (1975).

“Isaac desde sempre tem problema de respiração, a doença dele está dentro do grupo DPOC. O nível de oxigenação dele sempre foi abaixo do considerado normal. Devido a idade avançada a doença estava insistindo em manter a oxigenação muito baixa, mesmo ele usando os aparelhos que já possui em casa, então ele precisou ser levado para tratamento no hospital”, explicou João.

João complementa que o ator se encontra na ventilação mecânica.

“Está internado com auxilio de respiração mecânica. Não sei se irei atualizar as redes sociais todo dia, porque me dói muito falar sobre isso. Peço que quem acredite em religião, reze por ele!”, complementou.