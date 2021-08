Irreconhecível, Flamengo é goleado pelo Inter no Maracanã

A jornada de Renato Gapucho como treinador do Flamengo começou da melhor forma possível. A equipe rubro-negra, sob o comando de Portaluppi, submeteu seus adversários a várias goleadas, com direito a 5×1 sobre o São Paulo e 6×0 em cima do ABC, por exemplo. Para o duelo da noite deste domingo (8), contra o Internacional, as expectativas eram as melhores.

Contudo, a equipe gaúcha não tomou conhecimento do Flamengo, e derrotou a equipe carioca pelo placar de 4×0, com show do atacante Yuri Alberto, que marcou três gols. O outro tento colocaro foi marcado por Taison. Para piorar a situação, Gabriel Barbosa foi expulso, pelo lado rubro-negro, e desfalca a equipe no próximo jogo da equipe no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo estaciona na quinta posição do campeonato, com 24 pontos conquistados, enquanto o Inter pula para 11º, com 18. O rubro-negro volta a campo na próxima quarta-feira (11), contra o Olímpia, do Paraguai, fora de casa, pelo jogo da ida válido pelas quartas de final da Libertadores da América.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo