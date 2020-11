Irmãos são detidos em Niterói por envolvimento com o tráfico de drogas

Dois irmãos, de 21 e 17 anos, foram detidos por agentes do Programa Niterói Presente na tarde de ontem (22). Os agentes estavam em patrulhamento de rotina na esquina da Rua Lopes Cunha com Alameda São Boaventura, no Fonseca, quando encontraram o adolescente em uma motocicleta Yamaha YBR preta. Abordado, o rapaz foi revistado e com ele, de acordo com os agentes, foi encontrada uma trouxa de maconha e duas garrafinhas da droga conhecida como “loló”. O adolescente informou então que comprou o material entorpecente na Comunidade Nova Brasília a pedido do irmão mais velho e revenderia a droga posteriormente na Comunidade Juca Branco. O jovem foi então encaminhado para a 78ª DP (Fonseca).

O adolescente permaneceu apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de droga. O irmão do adolescente foi chamado a unidade civil e confirmou as informações. Ele foi autuado por corrupção de menor de idade. O envolvidos foram conduzidos então para a 76ª DP (Centro)