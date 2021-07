Irmãos gêmeos são encontrados mortos no Salgueiro

Os corpos foram retirados da comunidade e levados ao IML de Tribobó por familiares

Na madrugada deste sábado (10), policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados por funcionários do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Tribobó para verificarem a situação da chegada dos corpos de dois irmãos gêmeos ao Instituto. Os corpos foram transportados ao IML pelo pai e por um terceiro irmão das vítimas.

Os corpos dos gêmeos Michael de Jesus Carvalho e Marcos de Jesus de Carvalho, de 24 anos, estavam no interior do veículo dos familiares. Ao perceberem que a situação se tratava de homicídio, os policiais acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) a fim de darem início às investigações.

Aos agentes da Delegacia de Homicídios, os policiais relataram que o irmão das vítimas, Matheus Jesus de Carvalho, acompanhado do pai, Antônio Mathias de Carvalho, teriam removido os corpos da comunidade do Salgueiro e os levado, no próprio veículo, diretamente para o IML de Tribobó.

Os policiais não tinham informações sobre o histórico das vítimas, sabiam apenas que eram moradores do bairro Trindade. Também relataram que os familiares nada sabem sobre a autoria do crime, nem sobre o local exato onde teria ocorrido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que não deu maiores detalhes sobre o depoimento dos familiares das vítimas.