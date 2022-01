‘Irmãos do tráfico’ são presos pela PM no Salgueiro

Dois irmãos foram presos em flagrante, durante ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo informações da Polícia Militar, ambos têm ligação com o tráfico de drogas, são da Comunidade do Lindo Parque e estariam indo se esconder num dos principais quartéis-generais do Comando Vermelho (CV).

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), equipes do Setor de Inteligência (P2) realizaram ação no Lindo Parque, durante a manhã, e descobriram que criminosos de lá estavam planejando migrar para o Salgueiro com o objetivo de buscar esconderijo. A equipe policial foi até a região de Itaúna a fim de montar um cerco.

Durante a ação, os militares encontraram cerca de cinco criminosos. Os PMs afirmam que os acusados atiraram contra a equipe. Houve troca de tiros. Após o confronto, dois suspeitos foram detidos pelos agentes. Eles estavam com drogas. Durante a identificação da dupla, os militares descobriram que eles são irmão e têm 27 e 28 anos.

Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos sofreu um corte na perna esquerda. Ele foi levado pelos agentes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Cidade, onde foi medicado e liberado. Em seguida, os “irmãos do tráfico” foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Contabilidade feita pelos militares apontou que os suspeitos estavam com 650 pinos de cocaína, 132 pedras de crack e 100 trouxinhas de maconha. Todo o material foi apreendido. Os acusados foram conduzidos à carceragem da distrital e, na sequência, serão transferidos ao sistema prisional, onde ficarão á disposição da Justiça.