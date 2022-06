Irmãos confessam assassinato de jornalista e indigenista na Amazônia

O mistério sobre o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira pode ter chegado ao fim na tarde desta quarta-feira (15). Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos, um dos suspeitos, foi preso e a Polícia Federal investiga a confissão feita por ele. O outro é Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, detido desde 7 de junho, já que agentes encontraram marcas de sangue no barco dele.

De acordo com as investigações, as vítimas foram mortas, esquartejadas e os corpos incinerados. O suspeito contou aos policiais que não foi o “responsável pela execução”, mas participou escondendo os restos mortais do jornalista e do indigenista, desaparecidos em 5 de junho.

Ainda na mesma tarde, o suspeito foi levado pela PF para o possível local do desaparecimento. A expectativa é que ele indique onde o crime foi cometido.

No domingo (12), a PF encontrou uma mochila, um notebook , camisas, bermudas, calça, chinelos e botas em uma área de buscas, no interior do Amazonas.

Foto destaque: Com a prisão dos irmão, o mistério chega ao fim (Foto: TVGlobo/Reprodução)