Irmã de Paulo Gustavo desabafa sobre morte do ator

Pela primeira vez após a morte do ator Paulo Gustavo, a irmã do comediante, Juliana Amaral, usou as redes sociais para falar sobre o trágico momento que está passando. Ela apareceu na entrevista que a mãe, Déa Lúcia, concedeu ao programa Fantástico, muito abalada e não conseguiu se expressar muito. No post ela agradeceu o irmão, disse que acredita que um dia eles irão se encontrar e frisou que não deu tempo dele tomar a vacina contra a Covid-19.

Paulo Gustavo faleceu na última terça-feira (4) vítima de complicações da Covid-19 após mais de 50 dias internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator foi cremado em cerimonia reservada no cemitério Parque da Colina, em Niterói.

No texto Juliana escreveu que talvez o irmão soubesse que sua ‘passagem pelo mundo seria rápida’. “Só consigo pensar nisso, na sua rapidez de acontecer logo o que você tanto queria, para você poder assistir a tudo isso! O seu sonho! Todas as pessoas realizadas, todas as pessoas felizes e sem passar perrengue! (…) Essa foi a nossa última foto, um pouco antes da sua passagem, sempre de mãos dadas, SEMPRE E PARA SEMPRE! Vc me dizia que eu era o seu anjo da guarda, e agora vc é o meu, até nos encontrarmos de novo. Nem preciso dizer pra vc ficar em paz, pq já tenho essa certeza! Jesus vai grudar em vc de tanto rir!”.