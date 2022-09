Irmã de Leo Moura teria lucrado meio milhão com ingresso falsos do Rock in Rio, diz polícia

A polícia suspeita que Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador de futebol Leo Moura, teria lucrado até meio milhão de reais com a venda de ingressos falsos para o Rock in Rio. A acusada, que tem 33 anos de idade, é considerada foragida. O Disque Denúncia divulgou cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dela.

De acordo com as investigações, coordenadas pela Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o golpe pode chegar a R$ 500 mil reais, já que somente uma das vítimas fez uma transferência via Pix de mais de R$ 20 mil. Na manhã de segunda-feira (5), foi realizada uma operação com mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas ela não foi encontrada.

É importante ressaltar que Leonardo Moura não possui ligação com as práticas da irmã e, recentemente, repudiou os crimes atribuídos a ela. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de R$ 300 mil em contas que seriam de Lívia. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da foragida, o espaço permanece aberto caso queira se manifestar.

Produtos falsificados

No primeiro fim de semana de festival, a polícia prendeu 7 pessoas e apreendeu produtos falsificados no primeiro fim de semana do festival Rock In Rio. O reduzido número de apreensões este ano é resultado de um trabalho preventivo consolidado de combate à pirataria e à venda de ingressos falsos no entorno do evento.

Foram apreendidos bonés, copos, chaveiros, óculos e outros pequenos produtos piratas. O promotor de Justiça Márcio Almeida avalia que o trabalho realizado nos últimos anos surtiu efeito e resultou em uma redução significativa no número de apreensões de produtos que utilizam ilegalmente a marca do evento. No festival de 2013, por exemplo, em um único sábado foram apreendidos mais de mil itens falsificados, principalmente camisetas.

“Nas edições anteriores, principalmente entre 2011 e 2015, tinha muita incidência de venda de produtos falsificados no entorno. Fizemos uma repressão forte, e hoje vemos que o trabalho deu certo, ao ponto de os próprios vendedores informais não levarem mais produtos piratas com a marca do evento. Vamos continuar intensamente nesta segunda semana, com a prevenção da prática de delitos”, disse o promotor.

Registros de ocorrências

O posto avançado do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou 18 ocorrências no primeiro fim de semana do Rock in Rio (RIR), entre sexta-feira (2) e a madrugada desta segunda-feira (5). No total, 30 pessoas foram conduzidas ao posto do juizado: cinco por violação dos direitos do autor (comercialização de produtos falsificados), uma por ato obsceno, três por lesão corporal, duas por tráfico de drogas, duas por associação para o tráfico, duas por roubo, sete por furto, duas por desobediência, dois cambistas e cinco por falsificação.

Vítor d’Avila

Fotos: Divulgação/MPRJ e Reprodução/Disque Denúncia