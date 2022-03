Irineu Nogueira (PTB) é eleito prefeito em Itatiaia

Na eleição suplementar deste domingo (13), a população de Itatitaia decidiu entre cinco chapas, quem iria governar a cidade até 2024, e Irineu Nogueira (PTB), venceu a eleição. Foram 8.507 votos para Irineu, cerca de 47,95% dos votos válidos. Ao todo, 18.614 eleitores comparecerema às urnas. Além disso, a eleição em Itatiaia teve apenas 342 votos em branco (1,84%), 532 anulações (2,86%). A eleição em Itatiaia teve 342 votos brancos (1,84%) e 532 votos nulos (2,86%).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Irineu Nogueira é casado e empresário no setor de turismo da cidade, conhecida pelo Parque Nacional de Itatiaia. Além do mais, foi declarado pelo candidato ao TSE, um patrimônio de R$ 2.865.253,82. O vice é Denilson Sampaio (PSDB), que tem 50 anos. Irineu e Denilson tomam posse até o dia 4 de abril, e fazem parte da coligação “Pelo futuro de Itatiaia“, formada pelos partidos PTB, PSDB e PMB. Ontem (11), na véspera da votação, o agora prefeito realizou uma caminhada com o ex-jogador e atual deputado estadual, Bebeto (Podemos).

O resultado final da eleição em Itatiaia:

Irineu Nogueira (PTB) – 47,95%

Bruno Diniz (Solidariedade) – 35,43%

Vaninho (PSC) – 14,42%

Fabíola Soares (PSOL) – 1,61%

Bisol (PDT) – 0,59%

A eleição suplementar ocorre por causa do afastamento do antigo prefeito eleito, Eduardo Guedes, que venceu o pleito em 2020. No entanto, o político não pôde assumir o mandato, porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que ele exerceria o terceiro mandato consecutivo. Desde então, a cidade vem sendo conduzida pelo presidente da Câmara Municipal. Atualmente, o prefeito interino é o vereador Thiago Rodrigues Moreira (DEM).

Além disso, o antigo prefeito interino também foi afastado, contudo, por denúncias de fraudes. Imberê Moreira Alves (PRTB), o chefe de gabinete e mais três secretários municipais envolvidos em suposto esquema de corrupção precisaram entregar os seus cargos. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O motivo da eleição suplementar é o afastamento do prefeito eleito, Eduardo Guedes, o Dudu. Ele foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, mas tinha assumido o cargo de prefeito provisório em 6 de julho de 2016, a 89 dias antes de sua primeira vitória nas urnas. No entendimento do TSE, a reeleição em 2020 configurou um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido.