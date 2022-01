IPTU em São Gonçalo tem desconto de 5% na cota única

Os contribuintes de São Gonçalo poderão receber desconto de 5% no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), para quitação a partir da terça-feira (25). A oportunidade vale para quem escolher pagar a cota única, dependendo do final da inscrição imobiliária do domicílio. Entre os dias 25 e 31 de janeiro, o pagamento com desconto poderá ser feito de acordo com calendário. O tributo também poderá ser pago em 12 vezes.

Os contribuintes que não receberam em seu domicílio as guias de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar deverão acessar o site da Prefeitura de São Gonçalo e está disponível na internet desde o último dia 3.

Quem optar pelo atendimento presencial poderá se dirigir aos Postos de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, na sede da Prefeitura, para solicitar a segunda via, de 9h às 17h. O endereço é Rua Doutor Feliciano Sodré, número 100, no Centro.

Confira o calendário do desconto de 5% em cota única:

Final 0 e 1 – até o dia 25 de janeiro

Final 2 e 3 – até o dia 26 de janeiro

Final 4 e 5 – até o dia 27 de janeiro

Final 6 e 7 – até o dia 28 de janeiro

Final 8 e 9 – até o dia 31 de janeiro