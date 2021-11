IPTU em Niterói terá 5% de desconto

O contribuinte niteroiense pode receber 5% de desconto no IPTU 2022 graças ao projeto ‘Bom Pagador’. Quem quiser receber o abatimento deve estar com a cota única quitada ou com as parcelas do IPTU deste ano em dia até 15 de novembro, que é a data limite da Secretaria Municipal de Fazenda para aplicar os benefícios da lei do ‘Bom Pagador’.

“O Bom Pagador tem como objetivo conceder alívio fiscal aos cidadãos e estimular a economia da cidade. Se o imóvel estiver com os impostos em dia, o desconto será aplicado automaticamente no carnê do próximo ano”, explica a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.

Para receber o desconto no carnê do IPTU de 2022, o titular do imóvel não pode ter nenhuma dívida de IPTU vinculada ao seu CPF, seja dívida deste ano ou de anos anteriores, parceladas ou não.

Para consultar se um determinado imóvel está com débitos em aberto, o contribuinte pode acessar o link: https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/servicos/certidao-debitos-imobiliarios/