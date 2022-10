IPTU de Niterói pode ser pago via PIX

A partir de agora, os contribuintes de Niterói podem realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) através do PIX, pagamento eletrônico imediato. O recurso já se encontra disponível, e está sendo administrada pela Secretaria Municipal de Fazendo (SMF). Para utilizar esta forma de pagamento, o cidadão deve acessar a segunda via do imposto no Portal de Serviços da Prefeitura.

Segundo a secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, o foco é de ampliar as opções de formas de pagamento de tributos e demais receitas na cidade, agora com o PIX e futuramente será disponibilizado o pagamento pelo cartão de crédito.

“É um meio seguro, dinâmico e funcional. Essa modalidade vem para somar com os demais meios de pagamento, como o código de barras e o débito automático em conta”, afirmou a secretária.

Em nota, a SMF afirmou que o Banco Itaú ganhou a licitação para operacionalizar a forma de pagamento. No ano que vem, o pagamento via PIX se estenderá para outros tributos como o ISS e o ITBI. A Secretaria informa que o pagamento via PIX só está disponível para o IPTU 2022 e 2023. Os débitos que se encontram em cobrança administrativa ou em dívida ativa não estão incluídos nessa forma de pagamento.