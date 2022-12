IPTU de Niterói passará a ser cobrado via carta ao invés do carnê

A cidade de Niterói terá uma nova forma para pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A guia em formato de carta passa a ter uma única folha com o QR Code para o pagamento via PIX da cota única e códigos de barras para pagamento das cotas mensais. O novo formato mantém as informações do antigo carnê, como o valor venal do imóvel e os descontos recebidos. O IPTU 2023 também pode ser acessado pelo Portal de Serviços da Prefeitura ( https://servicos.niteroi.rj.gov.br/ ), e o pagamento das cotas mensais pode ser efetuado via PIX. As novas guias do IPTU 2023 estão sendo enviadas pelos Correios aos contribuintes.

Desconto pode chegar a 12,6% – Os contribuintes que quitarem o IPTU 2023 em cota única até o dia 6 de fevereiro terão 8% de desconto. Para aqueles que fizeram a Declaração de Informação Cadastral do Imóvel (DeCad) e estão incluídos no benefício da Lei do Bom Pagador, o desconto chega a 12,6%. Não houve aumento real do IPTU, apenas foi aplicado o reajuste de acordo com a inflação.

Todos os contribuintes titulares de imóveis que fizeram a atualização de suas informações pessoais (DeCad), dentro do prazo legal definido, terão direito ao desconto de 2% no valor do IPTU do exercício de 2023. E caso o contribuinte esteja adimplente com todas as cotas do imposto de 2022, conforme a Lei do Bom Pagador (3.663/2021), poderá acumular o desconto de 3%, totalizando assim, 5% de desconto no IPTU do exercício de 2023. Os descontos estarão discriminados na carta do IPTU, na seção “informações do imóvel”.

Para os que optarem pelo pagamento em onze parcelas mensais iguais, de fevereiro a dezembro, o primeiro vencimento será no dia 10 de fevereiro. Para dúvidas, o contribuinte poderá procurar a Central de Atendimento ao Cidadão ou enviar sua mensagem para o e-mail cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br. Os atendimentos presenciais são agendados por meio do Portal de Serviços da Prefeitura ( https://servicos.niteroi.rj.gov.br/ ).

Terão também três totens de autoatendimento para emissão da segunda via do IPTU.

Calendário de pagamento – De acordo com o Calendário de Recolhimento de Tributos Municipais (CATRIM – Resolução nº 73/SMF/2022), as datas das cotas mensais do IPTU 2023 foram estabelecidas da seguinte forma:

Cota 01 – 10 de fevereiro

Cota 02 – 10 de março

Cota 03 – 10 de abril

Cota 04 – 10 de maio

Cota 05 – 12 de junho

Cota 06 – 10 de julho

Cota 07 – 10 de agosto

Cota 08 – 11 de setembro

Cota 09 – 10 de outubro

Cota 10 – 10 de novembro

Cota 11 – 11 de dezembro