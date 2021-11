IPTU 2022: desconto pode chegar a 14,5% em Niterói

Os contribuintes de Niterói que quitarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 em cota única até o dia 07 de fevereiro terão 10% de desconto. Caso estejam incluídos no benefício da Lei do Bom Pagador, o desconto chega a 14,5%. A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) esclarece que o contribuinte que teve a cota única quitada ou as parcelas deste ano em dia até 15 de novembro receberão o desconto de 5% do “Bom Pagador” no IPTU de 2022, de acordo com a lei 3.663/2021. O desconto estará discriminado no carnê, na folha “Ficha de Lançamento 2022”.

De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, a Prefeitura segue dando continuidade a uma política pública já implementada no município e, para o próximo ano, o desconto para o pagamento da cota única foi reajustado: antes era de 8,5% e aumentou para 10%.

“O cidadão que é bom pagador tem direito ao desconto de 5% no valor do imposto devido e este desconto é cumulativo com o desconto por pagamento da cota única, de 10%. Contudo, a base de cálculo do desconto da cota única é o valor já líquido do desconto do bom pagador. Dessa forma, o cidadão que é bom pagador e paga a cota única até o dia 07 de fevereiro de 2022 tem um desconto de 14,5%. Os descontos são independentes, isto é, não é necessário ser bom pagador para ter o desconto da cota única, e vice-versa”, explica Marilia Ortiz.

A secretária também lembra que este ano o prazo para o pagamento da cota única foi estendido. “Ampliamos o prazo para facilitar o acesso da população ao desconto de 10%. Nos anos anteriores o pagamento era realizado em janeiro, e este ano estendemos para fevereiro. Todos esses descontos têm como objetivo conceder alívio fiscal aos cidadãos e estimular a economia da cidade”, acrescenta Marilia.

Para os que optarem pelo pagamento em onze parcelas mensais iguais, de fevereiro a dezembro, o primeiro vencimento será no dia 11 de fevereiro. O desconto “Bom Pagador” vale tanto para quem optar pelo pagamento em cota única quanto pelo parcelamento. A Taxa de Coleta de Lixo já está inclusa no valor final do imposto.

Os carnês serão entregues pelos Correios, mas será possível emitir as guias para pagamento através do Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói por meio do endereço eletrônico https://servicos.niteroi.rj.gov.br/. Para quaisquer esclarecimentos sobre o IPTU, o contribuinte poderá procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, na sede da SMF (Rua da Conceição, número 100) ou enviar mensagem para o e-mail cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br.