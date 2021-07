Invictas: brasileiras vencem a Sérvia no Vôlei feminino

Presentão de aniversário. O técnico tricampeão, Zé Roberto, levou a vitória da seleção feminina de vôlei. As meninas ganharam da Sérvia por 3 a 1. Com isso, o Brasil assume a liderança do Grupo A e enfrenta o Quênia na próxima segunda-feira (02/08), às 16h25 no Japão (4h25 da manhã no Brasil). A seleção da Sérvia não havia perdido nenhum set até encontrar com as brasileiras em quadra.

“Acho que o foco do time no sistema defensivo foi muito importante no jogo e, logicamente, o que ajuda muito é que a saída de jogo foi eficiente. A Roberta fez um jogo bem planejado, botou toda as jogadoras para atuar, para receberem a bola. Eu gostei do foco, da determinação, da pegada que o time teve em relação ao time com quem íamos jogar. Eu gostei de hoje. O time estava concentrado tentando achar soluções. Nós não somos o melhor time, temos times fortes e consistência na competição e para jogar contra esses times, temos que ter isso que fizemos hoje”, disse o técnico da seleção.

A jogadora Roberta substituiu Macris, que sofreu uma entorse no jogo contra o Japão, e contribuiu para a vitória. Outro destaque do jogo foi a oposta Tandara que pegou bolas difíceis e foi quem marcou mais pontos pelo Brasil: 19.

“A Roberta sempre se manteve muito tranquila em momentos de crise. Isso te dá segurança. Ela conseguiu colocar todas as jogadoras no jogo e foi fundamental. A adaptação dela foi muito boa nos treinamentos e agora tendo que carregar esse piano sem a Macris.” O aniversariante deu boas notícias. “A Macris está bem. Já caminhou e fez exercícios. Fiquei muito feliz em ver. Ela está super positiva. Fernandinho [fisioterapeuta] está fazendo um grande trabalho. Nós não vamos sacrificar a Macris, lógico, mas acho que a veremos jogar mais rápido do que achávamos. Esta está movimentando bem o pé.”

Jogos da Seleção Feminina em Tóquio na Fase de Grupo

25.07 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul (25/10, 25/22 e 25/19)

28.07 – Brasil 3 x 2 República Dominicana (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12)

29.07– Brasil 3 x 0 Japão (25/16, 25/18 e 26/24)

31.07– Brasil 3 x 1 Sérvia (25/20, 25/16, 23/25 e 25/18 )

02.08– Brasil x Quênia, às 21h45