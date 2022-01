Investigação sobre morte de lutador em SG deve terminar até o fim do mês

Dia 30 de janeiro. Este será o “Dia D” para a investigação da morte do lutador de artes marciais Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, que foi baleado na Comunidade da Jaqueira, em São Gonçalo, no dia 29 de dezembro. Até o dia 30, a Polícia Civil espera encerrar a investigação.

No último dia 5 de janeiro, foi realizada a reconstituição do crime. De acordo com o delegado Leonardo Macharet, titular da 73ª DP (Neves), o perito tem até 10 dias para entregar o laudo pronto e o inquérito possui prazo de 30 dias para ser encerrado. Dessa forma, é possível projetar a data para o fechamento da investigação.

“O perito tem até 10 dias para o laudo ficar pronto e o inquérito tem 30 dias para encerrar. [Deve fechar] mais ou menos em 30 de janeiro, se não tiver nada de excepcional”, explicou o delegado. A polícia busca confirmar se, de fato, o disparo que vitimou Vitor partiu da arma de um policial militar, confirme diz a denúncia.

Investigação paralela

Paralelamente à apuração feita pela Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar a morte de Vítor. Segundo o advogado Paulo Henrique Lima, especialista em direito criminal, este tipo de procedimento é comum em casos que envolvem denúncia de violência policial.

“Segundo o artigo 129, inciso 1° da Instituição Federal compete, privativamente ao Ministério Público, a promoção de ações penais públicas no Brasil. Isso significa dizer que somente o Ministério Público Federal pode acusar uma pessoa no Brasil de ter cometido um crime de natureza pública. Porém, para que o Ministério Público apresente uma denúncia, ele precisa demonstrar para o juiz que indícios de autoria, ou seja, existem indícios de que aquela pessoa que está sendo acusada cometeu aquele crime e existe prova da existência desse crime, que é o que chamamos de ‘comprovação da materialidade delitiva’. Esse indícios e essas provas, normalmente, são coletadas a partir de uma investigação criminal, que, em regra, tem como interesse a fundamentação da tese acusatória. Em regra, essa investigação é conduzida pelas polícias (civil e federal), porém, em casos específicos como esse, em que os agentes públicos figuram como investigados de terem praticado essa criminalidade, há a possibilidade do Ministério Público conduzir autonomamente a própria investigação. Durante muito tempo, a doutrina no Brasil desenvolveu uma discussão ferrenha sobre a legalidade desse procedimento. Mas fato é que após a rejeição da PEC 37 e principalmente após o STF ter se manifestado em torno dessa questão, o Ministério, hoje, demonstrar a excepcionalidade e, de forma subsidiária, pode sim, desenvolver investigações autônomas em casos como esse”, explicou o advogado.

Paulo Henrique Lima ainda avaliou positivamente que haja uma investigação independente sobre a morte de Vitor. Para ele, o fato de o MPRJ poder realizar uma investigação independente da polícia facilita com que eventuais crimes praticados por agentes possam ser devidamente apurados.

“Sem dúvida alguma, a violência policial no Rio de Janeiro e o contínuo quadro de extremos crimes que são cometidos pelos agentes públicos, cobra das autoridades providências dessa natureza. Sendo assim, é necessário que os agentes de persecutórios criem formas de conseguir investigar os policiais militares, os crimes que são cometidos nas favelas do rio de forma que proteja a própria investigação contra eventuais maculas que podem ser produzidas dentro dela. Pois, se para denunciar alguém, o Ministério precisa dessas provas, e, se não forem produzidas de forma atenciosa, é obvio que podem corroborar com uma eventual impunidade e com a necessidade de absolvição desses criminosos por falta de provas dentro do processo. Por isso, é importantíssimo, que nesse caso, em que um policial militar é acusado de ter assassinado mais um jovem negro em uma comunidade periférica de São Gonçalo, que o Ministério Público possa conduzir esse procedimento de forma autônoma e sem eventual interferência dentro da investigação criminal”, completou.

PMs foram afastados

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a Corregedoria da Corporação está acompanhando o caso para averiguar as circunstâncias da ocorrência. Além da atuação da própria instituição, há a perícia e a investigação da Polícia Civil. Os policiais militares envolvidos no caso foram afastados e as armas utilizadas pelos mesmos foram encaminhadas à perícia.