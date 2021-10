Investigação sobre incidente em parque entra na reta final

Brinquedos do Campo de São Bento permanecem interditados pela Defesa Civil

Já está em fase de conclusão o inquérito policial sobre o acidente ocorrido em 19 de setembro desse ano, no brinquedo ‘carrossel dos elefantes’, do parque de diversões do Campo de São Bento, em Icaraí, Região Sul de Niterói, que deixou duas pessoas feridas. De acordo com a 77ª DP (Icaraí), delegacia responsável pelo inquérito, resta apenas o resultado da perícia de local.

Com isso, a investigação será finalizada e o caso encaminhado à Justiça. Até o momento, não foi decidido sobre eventuais indiciamentos. É importante ressaltar que, desde o incidente, foram ouvidos pela polícia funcionários do parque, testemunhas, além da vítima.

Enquanto isso, o local permanece interditado. A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que, durante vistoria, foram observadas “anomalias na estrutura metálica” do brinquedo onde ocorreu um incidente no dia 19 de setembro. Visando a segurança dos usuários, foi sinalizada a necessidade de manutenção no que tange à mecânica, elétrica e a própria estrutura dos brinquedos. Após a conclusão dos reparos, os responsáveis pelos equipamentos devem acionar a Defesa Civil para nova vistoria.