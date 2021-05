Intérprete Quinho do Salgueiro na torcida pela recuperação do cantor Dominguinhos do Estácio

A torcida para a recuperação do intérprete de escola de samba Dominguinhos do Estácio é grande. O compositor foi internado no último dia 11 e passou por uma cirurgia delicada e representantes de agremiações do Rio de Janeiro mandaram recados para o amigo de avenida, como o intérprete Quinho do Salgueiro, que mandou um vídeo especial para torcer pela recuperação do amigo.

Quinho mandou um recado carinhoso para o intérprete e colega de profissão Quinho do Salgueiro. “Dominguinhos do Estácio, Dominguinhos da Viradouro, Dominguinhos da Grande Rio. Dominguinhos do carnaval do Brasil e do mundo. Todos nós passamos por momentos adversos. Você é um cara forte e ainda estará juntamente com a gente por muitas e muitas décadas. O que falar desde grande intérprete que na minha jovialidade ouvia muito no CD, da qual também tive essa honra. O seu grito eternizado de arrebatar multidões. Sou fã incondicional dele, entre outros intérpretes, que alavancaram os carnavais com suas vozes emocionantes. Foco, força e fé. Joelho no chão e Deus na frente”, desejou.

O presidente da Ala de compositores da Viradouro, Paulo César Portugal, diz que conversa com a família de Dominguinhos com frequência e as notícias são as melhores. “Já fizemos muitos sambas enredos na Viradouro. Sou amigo dele há anos e conheci ele quando ele era bancário. Ele é uma pessoa boa e muito alegre. Ele é tudo de bom! Estou em oração para ele ficar bom logo”, contou.

Dominguinhos do Estácio tem uma forte ligação com a cidade de Niterói, inclusive emprestou a sua voz para a Unidos do Viradouro, a vermelha e branca de Niterói, onde a agremiação levou o título de 1997. Estácio O intérprete já lançou quatro discos e participou de um grupo denominado Puxadores do Samba, que era composto pelo falecido Jackson Martins, Preto Jóia, Serginho do Porto e Wantuir.

ESTADO DE SAÚDE

O intérprete da escola de samba Estácio de Sá, Dominguinhos da Costa Ferreira, continua internado em um hospital em Niterói, que não foi divulgado pelos amigos, mas seu quadro apresenta melhora. O estado de saúde dele era considerado grave mas o último boletim divulgado na sexta-feira (14) mostra que ele está regular. Com 79 anos Dominguinhos do Estácio foi internado às pressas na terça-feira (11) passada com quadro de hemorragia cerebral, passou por uma cirurgia de emergência e está acordado e sem sedação.

De acordo com o informe do hospital, divulgada pela família, “o paciente Domingos tem progredido de forma gradual, o que é um bom sinal. Hoje, nós já consideramos o quadro dele ‘Regular’ e não ‘Grave’ como era ontem [quinta-feira – 13]. O mesmo continua sem a necessidade de aparelhos respiratórios, começou a se alimentar por sonda e mantém-se acordado sem sedação”.